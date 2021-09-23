Экс-игрок «Спартака»: если Карпин не нравился, ты мог просто прыгнуть в него с двух ног

Экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов, вспоминая на Youtube-канале «Sports Интервью» тренировки в московской команде под руководством нынешнего наставника сборной России Валерия Карпина, заявил, что в то время специалист тренировался вместе с игроками.

«Карпин всегда с нами тренировался. Я уверен, что тогда он мог играть спокойно еще. Мы с ним прям зарубались. Если тебе Георгич не нравился, ты мог просто прыгнуть в него с двух ног. Он бы ничего не сказал, просто поплевался и, может быть, похвалил. С ним можно было зарубаться на тренировках», — сказал Баженов.

Карпин тренировал «Спартак» в период с 2009 по 2014 год.

Баженов выступал за красно-белых с 2004 по 2010 год. За это время форвард забил 23 мяча.

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