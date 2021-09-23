В Госдуме не исключили блокировку Facebook из-за ситуации с Хохловым

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов прокомментировал новость о том, что наставник Дмитрий Хохлов подал заявление в Солнцевский районный суд Москвы с целью взыскать моральный ущерб с американской компании Facebook, передает «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, социальная сеть блокирует упоминание его фамилии из-за созвучности с пренебрежительным наименованием украинцев.

«Нужно обратиться не только в суд, но и в Роскомнадзор, чтобы они от имени Хохлова разбирались с компанией. Это явное нарушение прав человека. Я бы не исключал варианта блокировки Facebook в России», — сказал Милонов.

После 12 туров «Ротор» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, комментируя решение главного тренера клуба Футбольной национальной лиги «Ротор» Дмитрия Хохлова подать иск в суд на Facebook из-за трактования его фамилии как наименования украинцев, заявил, что специалист «судится с американцами вместо того, чтобы всего себя посвятить работе».