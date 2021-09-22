Капризов выложил фото в форме «Миннесоты» после подписания контракта

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл выложил новую фотографию в Instagram после подписания пятилетнего трудового договора.

«Вперед!» — подписал пост 24-летний форвард.

Напомним, что общая сумма сделки составляет $45 млн. Стоит отметить, что подписной бонус, который вручается игроку до старта сезона, не учитывается.

Россиянин был выбран «Миннесотой» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он записал себе в актив 3 (2+1) балла в семи встречах. Его соглашение с «Миннесотой» истекло летом 2021 года.



Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» не сможет обменять Кирилла Капризова без его согласия в последние два года контракта.