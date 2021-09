«Миннесота» подписала с Капризовым новый контракт на $45 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесоты Уайлд» официально объявил о подписании нового контракта с российским форвардом Кириллом Капризовым. Об этом сообщает официальный сайт команды.

24-летний российских хоккеист поставил подпись под пятилетним соглашением. Сумма сделки составляет $45 млн.

Россиянин был выбран «Миннесотой» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он записал себе в актив 3 (2+1) балла в семи встречах. Его соглашение с «Миннесотой» истекло летом 2021 года.

В составе национальной команды России Капризов завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также стал бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.

Ранее капитан «Миннесоты» Джаред Сперджен заявил, что форвард Кирилл Капризов является важным игроком для команды.

The #mnwild has signed forward Kirill Kaprizov to a five-year, $45 million contract ($9 million average annual value) that goes through the 2025-26 season.



