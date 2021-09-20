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В «Спартаке» рассказали о будущем Витории после поражения от ЦСКА

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Armando Franca/AP

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о будущем наставника Руя Витории после поражения от столичного ЦСКА в матче 8 тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат.com».

«Руй Витория никуда не уходит – он об этом четко сказал на пресс-конференции. Руководство доверяет тренерскому штабу — матч с ЦСКА не повлиял на это», — сказал Зеленов.

Встреча завершилась со счетом 0:1.

Единственный мяч на 81 минуте забил Антон Заболотный.

В турнирной таблице чемпионата России красно-синие занимают седьмое место, набрав 13 оков. «Спартак» располагается на девятой строчке, имея в активе десять баллов.

В следующем туре «Спартак» встретится с «Уфой». Встреча состоится 25 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

ЦСКА проведет поединок против «Нижнего Новгорода». Поединок состоится 27 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

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Футбол. Чемпионат России
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