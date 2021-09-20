Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В «Спартаке» рассказали о будущем Витории после поражения от ЦСКА 23:22
Бояринцев: о дерби ЦСКА — «Спартак» и вспомнить особо нечего 23:12
Один из педагогов пермского вуза отказался прервать лекцию во время стрельбы 23:11
Пресс-служба ЦСКА посмеялась над Федуном 23:08
В Германии предостерегли Берлин от «безумного шага»... 23:07
Турция считает нелегитимными выборы в Госдуму в Крыму 22:56
Масалитин: «Спартак» и ЦСКА представляют собой жалкое зрелище 22:51
Червиченко о матче ЦСКА — «Спартак»: скучная и неинтересная игра 22:39
Правительство назвало планируемые доходы и расходы бюджета России в 2022 году 22:29
Бояринцев призвал не обвинять Кофрие в поражении «Спартака» от ЦСКА 22:28
Бесплатная ставка 1000 р.

Бояринцев: футболистам «Спартака» стоит задуматься, в какой команде они играют

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший полузащитник «Спартака», а ныне главный тренер «Родины» Денис Бояринцев высказался о судьбе главного тренера красно-белых Руя Витории после поражения команды от ЦСКА в матче 8 тура РПЛ. Он отметил, что ситуация в «Спартаке» не позволяет делать какие-либо прогнозы. При этом известный в прошлом футболист подчеркнул, что ответственность лежит не только на тренере, но и на игроках.

«Сложно вообще понять, что в «Спартаке» происходит. И как будет расцениваться это поражение? Есть ли смысл делать резкие движения? Хотя «Спартак» и в чемпионате, и в еврокубках пока показывает не очень хорошие результаты. Трудно сказать, последний это матч будет для Витории, или нет. В «Спартаке» все настолько сложно стало, давать какой-то прогноз по поводу судьбы главного тренера тяжело. «Спартак» был посвежее ЦСКА и поинтереснее, во втором тайме выглядел предпочтительнее в атаке, было минимальное преимущество во владении мячом. Не сказать, что красно-белые совсем уж невзрачны были, но главный показатель для команды, которая ставит высокие цели, — это результат.

Понятно, что тренер — это верхушка пирамиды. Но, на самом деле, некоторые футболисты играли с таким количеством брака в передачах — не знаю, волнение это было? Совсем слабенько выглядели. Может, надо сначала футболистам призадуматься о том, в какой команде они находятся и какие задачи перед ней стоят», — сказал Витория «Газете.Ru».

«Спартак» уступил ЦСКА со счетом 0:1, единственный мяч забил форвард армейцев Антон Заболотный. После этой игры красно-синие с 13-ю очками поднялись на седьмое место, «Спартак» остался на девятой строчке, имея в активе 10 баллов.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
России пропишут безуглеродную диету
Мишустин: надо готовиться к сокращению использования нефти и газа в экономике
«Одиночка, который не нашел себе места в обществе»
Что известно о первокурснике, устроившем стрельбу в пермском университете
Новые люди: кого выбрали россияне
Памфилова заявила, что в Госдуму проходят пять партий
Американцы нанесли авиаудар по одному из лидеров «Аль-Каиды*» в Сирии
Поставки газа по «Силе Сибири» приостановят 22 сентября
Один из педагогов пермского вуза отказался прервать лекцию во время стрельбы
На Украине заявили о готовности решить газовый кризис в Европе
Новости и материалы
В «Спартаке» рассказали о будущем Витории после поражения от ЦСКА
Бояринцев: о дерби ЦСКА — «Спартак» и вспомнить особо нечего
Пресс-служба ЦСКА посмеялась над Федуном
В Германии предостерегли Берлин от «безумного шага» по «Северному потоку-2»
Турция считает нелегитимными выборы в Госдуму в Крыму
Масалитин: «Спартак» и ЦСКА представляют собой жалкое зрелище
Червиченко о матче ЦСКА — «Спартак»: скучная и неинтересная игра
Правительство назвало планируемые доходы и расходы бюджета России в 2022 году
Бояринцев призвал не обвинять Кофрие в поражении «Спартака» от ЦСКА
Губерниев раскритиковал качество игры в матче ЦСКА — «Спартак»
Минпромторг предложил расширить программу льготного автокредитования
Руй Витория прокомментировал слухи о возможном уходе из «Спартака»
На Алтае появится первая лаборатория для ускорения расследования случаев браконьерства
Экс-вратарь «Спартака» о поражении красно-белых в матче с ЦСКА: беспрецедентное скотство
Пострадавший в Перми рассказал о поведении студента, устроившего стрельбу
Госдеп раскритиковал Россию из-за закона об иноагентах, впервые появившегося в США
Экс-член совета директоров «Спартака» о поражении в игре с ЦСКА: везет тому, кто везет
Глава Еврокомиссии возмутилась срывом соглашения по подлодкам между Австралией и Францией
Все новости
«С-500 — это сплошная фантастика и конспирология»
Почему иностранные военные эксперты боятся ЗРК С-500 «Прометей»
Санкционные продукты не вернутся в Россию
Владимир Путин продлил продовольственные контрсанкции до конца 2022 года
«Поматросят и бросят». Президент Украины снова едет в США за поддержкой
Зеленский обсудит крымский вопрос на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
«Чебурашка попытается понять, что он за животное»
Режиссер рассказал сюжет игрового фильма про Чебурашку
Стрельба в Перми. Главное
Шесть человек погибли в результате стрельбы в пермском вузе
«Пустует каждое восьмое помещение»: что происходит с коммерческой недвижимостью в Москве
Риелторы рассказали, когда на рынке стрит-ритейла Москвы ожидается оживление
Стрельба в пермском вузе. Первые кадры
«Напоминает «Черное зеркало»: можно ли ловить убийц до совершения преступления
Эксперты назвали минусы системы цифрового контроля за опасным поведением
«Мы — реалисты, а не оппозиция»: за счет чего «Новые люди» прошли в Госдуму
Лидер партии «Новые люди» назвал ее отличие от конкурентов
Мошенники и миллиардеры: кому покровительствует принц Чарльз
СМИ: принц Уэльский оказывал почести попечителям благотворительного фонда за деньги
«Mazda слишком уверенно ехала»: разбор завала в сочинском тоннеле
Эксперты рассказали о причинах крупной аварии в Краснодарском крае
Бизнес Huawei как искусство: почему культуре нужны меценаты, а меценатам – культура
Как коллаборации меняют к лучшему и бизнес, и культурные институции
«Зеленая» угроза: чего в России ждут от выборов в Германии
Преемник Меркель проиграл последние дебаты перед выборами в Бундестаг
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях