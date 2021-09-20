Бояринцев: футболистам «Спартака» стоит задуматься, в какой команде они играют

Бывший полузащитник «Спартака», а ныне главный тренер «Родины» Денис Бояринцев высказался о судьбе главного тренера красно-белых Руя Витории после поражения команды от ЦСКА в матче 8 тура РПЛ. Он отметил, что ситуация в «Спартаке» не позволяет делать какие-либо прогнозы. При этом известный в прошлом футболист подчеркнул, что ответственность лежит не только на тренере, но и на игроках.

«Сложно вообще понять, что в «Спартаке» происходит. И как будет расцениваться это поражение? Есть ли смысл делать резкие движения? Хотя «Спартак» и в чемпионате, и в еврокубках пока показывает не очень хорошие результаты. Трудно сказать, последний это матч будет для Витории, или нет. В «Спартаке» все настолько сложно стало, давать какой-то прогноз по поводу судьбы главного тренера тяжело. «Спартак» был посвежее ЦСКА и поинтереснее, во втором тайме выглядел предпочтительнее в атаке, было минимальное преимущество во владении мячом. Не сказать, что красно-белые совсем уж невзрачны были, но главный показатель для команды, которая ставит высокие цели, — это результат.

Понятно, что тренер — это верхушка пирамиды. Но, на самом деле, некоторые футболисты играли с таким количеством брака в передачах — не знаю, волнение это было? Совсем слабенько выглядели. Может, надо сначала футболистам призадуматься о том, в какой команде они находятся и какие задачи перед ней стоят», — сказал Витория «Газете.Ru».

«Спартак» уступил ЦСКА со счетом 0:1, единственный мяч забил форвард армейцев Антон Заболотный. После этой игры красно-синие с 13-ю очками поднялись на седьмое место, «Спартак» остался на девятой строчке, имея в активе 10 баллов.