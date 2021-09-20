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Сборная России объявила заявку на октябрьские матчи отбора к ЧМ-2022

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GlobalLookPress

Сборная России опубликовала список футболистов, попавших в заявку на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков и нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба вернулись в заявку национальной команды. Для нападающего «Уфы» Гамида Агаларова и полузащитника самарских «Крыльев Советов» Антона Зиньковского это первый вызов в сборную России.

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив», Москва), Евгений Дюпин («Рубин», Казань), Матвей Сафонов («Краснодар»), Станислав Крицюк («Зенит», Санкт-Петербург), Андрей Лунев («Байер», Леверкузен).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак», Москва), Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Станислав Магкеев («Локомотив», Москва), Алексей Сутормин («Зенит», Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин», Казань), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Михаил Осипенко («Ростов»), Сергей Терехов («Сочи»), Дмитрий Чистяков («Зенит», Санкт-Петербург), Федор Кудряшов («Антальяспор»).

Полузащитники: Александр Головин («Монако»), Далер Кузяев («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Мухин (ЦСКА, Москва), Александр Ерохин («Зенит», Санкт-Петербург), Денис Глушаков («Химки»), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Арсен Захарян («Динамо», Москва), Рифат Жемалетдинов («Локомотив», Москва), Алексей Миранчук («Аталанта», Бергамо), Алексей Ионов («Краснодар»), Зелимхан Бакаев («Спартак», Москва), Денис Макаров («Динамо», Москва), Дмитрий Баринов («Локомотив», Москва), Антон Зиньковский («Крылья Советов», Самара).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив», Москва), Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Антон Заболотный (ЦСКА, Москва), Артем Дзюба («Зенит», Санкт-Петербург), Гамид Агаларов («Уфа»).

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее сборная России намекнула на возвращение Глушакова и Дзюбы.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2022
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