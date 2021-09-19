Умер чемпион мира и лучший бомбардир первенства Англии Джимми Гривз

Бывший нападающий сборной Англии и лондонского «Тоттнехэм Хотспур» Джимми Гривз умер в возрасте 81 года, сообщается на официальном сайте столичной команды. Причины смерти экс-футболиста не сообщаются.

В составе сборной Англии Гривз стал чемпионом мира 1966 года. Он является лучшим бомбардиром в истории высшего дивизиона чемпионата Англии (357 голов). Также ему принадлежит рекорд по голам за «Тоттенхэм». Форвард шесть раз становился лучшим бомбардиром первенства страны. За национальную команду он сыграл в 57 матчах, в которых забил 44 мяча.

В 2002 году он был включен в Зал славы английского футбола.

Также Гривз выступал за лондонские клубы «Челси» и «Вест Хэм Юнайтед», «Милан», «Брентвуд», «Челмсфорд Сити», «Барнет» и «Вудфорд Таун».

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Жан-Пьер Адамс умер в возрасте 73 лет. Он провел в коме 39 лет из-за ошибки при проведении анестезии. Его супруга отказалась от эвтаназии, и Адамс пробыл в коме до 6 сентября 2021 года.