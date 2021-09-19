Карпин рассказал, что у него есть конфликт с Дзюбой

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что у него есть конфликт с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, передает «Спорт-Экспресс».

«Дзюба не был вызван на сентябрьские матчи из-за того, что он не готов. Есть ли между нами личный конфликт? Есть. Но это никак не влияет на вызов или невызов футболиста. Имеет значение только его форма», — сказал Карпин.

Стоит отметить, что у Карпина и Дзюбы существовал давний конфликт, который начался еще в 2009 году — тогда форвард выступал за московский «Спартак», специалист возглавлял команду. Нападающий был обвинен в краже денег у одноклубника. Однако, когда Карпин стал тренером национальной команды, он провел встречи с футболистам сборной, в том числе и с Дзюбой. СМИ информировали, что все недопонимания между ними остались в прошлом.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус критично высказался о решении тренерского штаба Валерия Карпина не вызывать нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу в сборную России на матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2022 в сентябре.