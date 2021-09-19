Фигуристка Бутырская рассказала, чем ее поразила Трусова

Фигуристка Мария Бутырская рассказала, чем ее поразила Александра Трусова на турнире U.S. International Classic, передает «Матч ТВ».

«Желание победить так и прёт из неё. Саша меня поразила своим взрослым катанием: раньше только прыгала, а сейчас уже начала кататься. У неё видна целостная программа, она осмысленно все делает. Саша — большая умничка», — сказала Трусова.

Напомним, Трусова упала, исполняя тройной аксель. Несмотря на падение, она занимает первое место после короткой программы.

Трусова взяла бронзовую медаль в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме. Также она является бронзовым призером чемпионата Европы — 2020, бронзовым призером финала Гран-при 2019 года, серебряным призером (2019) и двукратной обладательницей бронзовых медалей чемпионата России (2020 и 2021). Фигуристка стала второй в истории двукратной чемпионкой мира среди юниоров (2018, 2019).

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала выступление Александры Трусовой в короткой программе на турнире U.S. International Classic.