Губерниев высказался о натурализации иностранных футболистов для сборной России

Комментатор Дмитрий Губерниев, комментируя выход сборной России в плей-офф чемпионата мира по мини-футболу, заявил, что если в большом футболе есть возможность натурализовать игрока, то это нужно делать. Слова Губерниева передает «Матч ТВ».

«На паркете, песке, болоте хорошо играем, по-моему, мы даже были чемпионами мира среди бездомных футболистов. В России нужно переходить на систему весна — осень и играть, когда будет тепло. Если есть возможность натурализовать футболиста, то почему бы и нет, если он будет полезен, как Фернандес, Гильерме, вообще никакой проблемы не вижу. Даже в Италии есть натурализованные», — сказал Губерниев.

Ранее сборная России по мини-футболу обыграла Гватемалу со счетом 4:1.

После трех матчей на мундиале сборная России заняла первое место в группе B, набрав девять очков.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.