Кабелла прокомментировал свои слова о возможной ошибке при переходе в «Краснодар»

Футболист «Краснодара» Реми Кабелла заявил, что он не жалеет о своем переходе в клуб.

«Я всегда говорил, что после моего дебюта за «Краснодар» я сделал правильный выбор. Я рад быть здесь и счастлив был сыграть за этот клуб в Лиге чемпионов. Я очень уважаю свой выбор», — написал Кабелла в Instagram.

Напомним, в интервью изданию Peuple-Vert.fr Кабелла допустил, что переход в российский клуб был для него ошибочным.

«Мне предложили все, что я мог только пожелать: хорошая инфраструктура, тренер, стиль игры, высокая зарплата, Европа.

Один из наших тренеров, Жислен Принтан, сказал: «Ты – сумасшедший». Я ответил: «Они очень много предлагают за меня, и я думаю, что это хорошо для клуба. Я не могу отказаться от такого предложения», — сказал Кабелла.

«Быки» после семи туров занимают седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с десятью очками в активе.

В следующем туре Российской премьер-лиге (РПЛ) «Краснодар» сыграет с грозненским «Ахматом».