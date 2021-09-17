Главный тренер «Ливерпуля» назвал лучшего игрока в своей карьере

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал нападающего «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовского лучшим игроком, с которым он работал в своей тренерской карьере. Слова немецкого специалиста передает Bild.

«Это Роберт Левандовский. На самом деле было бы несправедливо назвать имя другого игрока, кроме Леви. То, что он сделал из своего потенциала, как он заставил себя стать игроком, которым он является сегодня, — это невероятно», — сказал Клопп.

Левандовский выступал за «Боруссию» с 2010 по 2014 год. В то время дортмундский клуб возглавлял Клопп.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Левандовского составляет €60 млн.

Ранее Юрген Клопп оценил переход португальца Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса» в английский «Манчестер Юнайтед».