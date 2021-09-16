Роналду сменил место жительства в Англии из-за овец

Нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пришлось переехать в другой дом спустя несколько недель после возвращения в Англию, сообщает The Sun.

По информации издания, футболист вместе со своей семьей поселился в доме за £6 млн, однако он был вынужден сменить жилье из-за шума от овец по утрам и проблем с безопасностью.

Португалец перебрался в дом стоимостью £3 млн, который расположен рядом с тем местом, где он жил во время своего первого этапа карьеры в манчестерском клубе.

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

С 2018 года форвард выступал за туринский «Ювентус». Он принял участие в 133 играх во всех турнирах, в которых забил 101 мяч.

В первом матче после возвращения Роналду оформил дубль в ворота «Ньюкасл Юнайтед» (4:1). Также он отличился во встрече первого тура группового этапа Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойз» (1:2).

Ранее сообщалось, что Роналду сделал подарок женщине, в которую попал мячом перед матчем Лиги чемпионов.