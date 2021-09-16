Зобнин пропустит матч с ЦСКА из-за травмы

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин пропустит около четырех недель из-за травмы, сообщается на официальном сайте клуба.

Футболист получил повреждение в середине первого тайма матча группового этапа Лиги Европы против варшавской «Легии». У игрока диагностировали повреждение икроножной мышцы. Таким образом, хавбек пропустит матч восьмого тура Российской премьер-лиги против московского ЦСКА, который пройдет 20 сентября.

В нынешнем сезоне чемпионата России Зобнин принял участие в семи матчах, в которых забил два мяча.

Встреча между «Спартаком» и «Легией», прошедшая в Москве 15 сентября, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в добавленное ко второму тайму время забил Лирим Кастрати. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин пропустит около двух недель из-за травмы, полученной в отборочном матче чемпионата мира 2022 года против команды Кипра.