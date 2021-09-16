Селюк: мы уже не можем выиграть ни у рукавов, ни у штанов, ни у «Легии»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, комментируя поражение московского «Спартака» в матче Лиги Европы от «Легии» (0:1), заявил, что нужно как можно быстрее проводить реформы в российском футболе. Слова агента передает «РБ Спорт».

«Очень символично, что мяч в ворота «Спартака» забил именно Лирим Кастрати. Он не только кастрировал «Спартак», но и, к большому сожалению, весь российский футбол», — сказал Селюк.

Селюк считает, что Российский футбольный союз должен немедленно провести реформы. По его мнению, в Российской премьер-лиге нет конкуренции.

«Все это привело к тому, что мы уже не можем выиграть ни у рукавов, ни у штанов, ни у «Легии». Понимаете, что происходит? Уже польский футбол доказал, что он сильнее нашего», — считает Селюк.

В следующем матче группового этапа Лиги Европы «Спартак» встретится с «Наполи». Матч пройдет в Неаполе 30 сентября.

Также московская команда на групповой стадии второго по значимости европейского турнира встретится с английским «Лестером».

В розыгрыше Лиги Европы принимают участие клубы, занявшие по окончании сезона национального чемпионата определенные места в турнирной таблице, в зависимости от рейтинга УЕФА, а также победители национальных кубков, если они не завоевали право участия в Лиге чемпионов по итогам национального чемпионата.

Ранее Станислав Черчесов поздравил «Легию» с победой над «Спартаком».