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В США создадут лигу ММА по модели НБА и НХЛ

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Reuters

В США появится лига смешанных единоборств (ММА), которая будет действовать по модели Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает журналист Ариэль Хельвани на своем сайте.

По информации источника, новая лига будет включать в себя ассоциацию спортсменов, гарантированные контракты, медицинское страхование и пенсионные выплаты для завершивших карьеру атлетов.

Отмечается, что новая лига может стартовать в 2023 году. Организаторы планируют проводить бои в США и Канаде.

В данный момент лучшей ММА-лигой является UFC. Под эгидой промоушена выступает большинство бойцов ММА, занимающих лидирующие позиции в мировых рейтингах, а бои транслируются в 130 странах на 20 разных языках.

Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о журналистах, которые обсуждают зарплату бойцов.

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