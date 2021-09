Российские шахматисты выиграли онлайн-олимпиаду 2021 года

Сборная России обыграла представителей США в финале онлайн-шахматной Олимпиады 2021 года. В главном противостоянии турнира отечественные шахматисты выиграли оба матча со счетом 3,5:2,5.

На групповой стадии россияне заняли первое место, одержав победы всех девяти встречах. На пути к финалу Россия победила сборные Украины (со счетом 4,5:1,5), Германии (6:0), Чехии (5:1), Парагвая (4,5:1,5), Израиля (5:1), Аргентины (6:0), Италии (5:1), Испании (4:2) и Латвии (6:0). Национальная команда со счетом 2:0 обыграла венгров в 1/4 финала и оказалась сильнее китайцев в полуфинале турнира.

В прошлом году в онлайн-олимпиаде победили сборные Индии и России. Команды разделили первое место по причине того, что по ходу финала возникли проблемы со связью.

Партии на турнире проходили с контролем времени 15 минут с добавлением пяти секунд за каждый ход. В соревнованиях участвовали 40 команд.

Ранее российский гроссмейстер Ян Непомнящий назвал сериал «Ход королевы» наглядным пособием по шахматам.

Russia wins the 2021 Online Chess Olympiad!



It was a very confident run – first place in the Top Division group, 2-0 vs Hungary in the quarterfinal, 2-0 vs China in the semifinal, and 2-0 vs USA in the final. Congratulations!#ChessOlympiad pic.twitter.com/BqOQXjpTr6