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Экс-игрок «Зенита» Радимов считает, что сине-бело-голубые не наиграли на победу с «Челси»

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Экс-игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о победе лондонского «Челси» в матче 1 тура группового этапа Лиги чемпионов над сине-бело-голубыми, передает РБК.

«Мне кажется, что «Зенит» заслуживал большего. Будем объективны: на победу команда не наиграла. Что-то среднее между ничьей и минимальной победой соперника, в принципе, закономерно», — сказал Радимов.

«Челси» победил со счетом 1:0.

Счет в матче на 69-й минуте открыл нападающий синих Ромелу Лукаку. Бельгиец откликнулся на подачу Сесара Аспиликуэты и головой переправил мяч в сетку ворот Станислава Крицюка.

Игра проходила в Лондоне на «Стэмфорд Бридж».

В группе «Зенита» помимо лондонцев выступают туринский «Ювентус» и «Мальме». В их очном поединке победу одержал итальянский клуб со счетом 3:0.

Ранее экс-вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, что поможет сине-бело-голубым выйти из группы Лиги чемпионов.

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Футбол. Лига чемпионов
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