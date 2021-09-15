Экс-вратарь «Зенита» Малафеев рассказал, что поможет сине-бело-голубым выйти из группы ЛЧ

Экс-вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, что поможет сине-бело-голубым выйти из группы Лиги чемпионов, передает «Спорт-Экспресс».

«Ювентус» — не менее мощный клуб, чем «Челси», а «Мальме» — это цепкая шведская команда. Полная самоотдача в каждом матче позволит надеяться на положительный результат и в потенциале на выход из группы», — сказал Малафеев.

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов подопечные Сергея Семака уступили лондонскому «Челси» со счетом 0:1.

Счет в матче на 69-й минуте открыл нападающий синих Ромелу Лукаку. Бельгиец откликнулся на подачу Сесара Аспиликуэты и головой переправил мяч в сетку ворот Станислава Крицюка.

Игра проходила в Лондоне на «Стэмфорд Бридж».

В группе «Зенита» помимо лондонцев выступают туринский «Ювентус» и «Мальме». В их очном поединке победу одержал итальянский клуб со счетом 3:0.