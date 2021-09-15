Президент РФС дал оценку сборной России под руководством Карпина

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал качество игры и результаты сборной России под руководством Валерия Карпина.

Функционер отметил, что семь очков, которые национальная команда набрала в сентябре, сохраняют хорошие шансы на выход сборной на чемпионат мира — 2022.

«Это в принципе неплохой результат с учетом того, что у нас была безусловно не новая, но обновленная команда и тренер с новыми требованиями. Нужно какое-то время для того, чтобы игроки соответственно эти требования поняли и следовали бы им.

Качество игры, наверное, вызывает определенные вопросы, но вы сами сказали, что это был дебют. Игрокам требуется время, чтобы понять требования главного тренера к ним», — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии только по дополнительным показателям.

Под руководством Валерия Карпина национальная команда провела три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. До этого в Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), а на выезде одержала победу над Кипром (2:0).

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Ранее Александр Дюков отреагировал на слова президента России Владимира Путина, который выступил против отмены лимита на легионеров.