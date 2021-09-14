Теннисист Медведев рассказал о своем отношении к Дзюбе

Теннисист Даниил Медведев рассказал о своем отношении к форварду петербургского «Зенита» Артему Дзюбе, передает «Чемпионат.com».

«Мне нравится его тип форварда, который в каком-то смысле — когда мы смотрим по телевизору — может показаться неуклюжим, например, как я на корте», — сказал Медведев.

Напомним, 13 сентября Медведев обыграл серба Новака Джоковича в финале US Open (6:4, 6:4, 6:4).

Из-за поражения от Медведева, сербский теннисист не смог установить знаковое достижение, выиграв все четыре турнира «Большого шлема» за один календарный год. У Джоковича на момент игры с россиянином было три победы и он был в шаге от того, чтобы сделать то, что в мужском теннисе никому не удавалось сделать начиная с 1969 года, когда четыре титула за год выиграл австралиец Род Лейвер.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил теннисиста Даниила Медведева с победой на US Open.