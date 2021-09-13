Слуцкий: Фернандес благодарен России, а мы должны быть благодарны ему

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался на тему ухода Марио Фернандеса из сборной России. Об этом игрок объявил сегодня. 30-летний футболист объяснил свое желание сосредоточиться на клубной карьере.

«Я недавно виделся с Марио, мы общались с ним на смеси русского, португальского и языка жестов. И он мне сказал, что очень устал и это тяжело, он играет в энергозатратный футбол: у него было много переломов, травм и так далее. У него высокая самоотдача, мы должны уважать его решение. Как он благодарен нашей стране, так и мы должны его поблагодарить и пожелать удачи в дальнейших матчах за ЦСКА», — приводит слова Слуцкого «Чемпионат».

По словам главного тренера сборной России Валерия Карпина, для тренерского штаба решение Марио не стало неожиданностью. Еще перед сентябрьскими матчами была договоренность, что Фернандес в них сыграет, после чего стороны обсудят будущее футболиста в национальной команде.

13 июля 2016 года бразилец получил российское гражданство. Фернандес дебютировал за сборную России в 2017 году. В составе национальной команды он принял участие в 35 матчах, в которых забил пять мячей. Вместе со сборной он дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года, где отметился голом в ворота команды Хорватии.

Ранее экс-игрок сборной России Александр Мостовой призвал сказать спасибо Фернандесу за то, что согласился играть за Россию.