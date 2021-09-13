Сменившая Украину на Россию олимпийская чемпионка обратилась к Путину

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Марина Голядкина обратилась к президенту России Владимиру Путину во время церемонии вручения госнаград победителям летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Спортсменка родилась в Донецке и представляла Украину до 2015 года, после чего получила российское гражданство.

«Сегодня я счастлива, что могу стоять здесь, рядом с Вами, Владимир Владимирович, и сказать громко, что я защитила честь великой страны! Для меня это большое счастье», — цитирует Голядкину Sport24.

Синхронистка также поблагодарила президента России за поддержку спорта.

11 сентября глава государства провел встречу с российскими спортсменами, завоевавшими медали на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Церемония вручения наград прошла в Екатерининском зале Кремля.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

По итогам соревнований россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Ранее Путин высказался о важности олимпийцев для России.