Туктамышева отреагировала на пять четверных прыжков Трусовой в произвольной программе

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями от произвольной программы Александры Трусовой в контрольных прокатах сборной России, в которой она выполнила пять четверных прыжков, передает Sport24.

«Мне безумно понравилась ее программа и музыка, я сама люблю программы наотмашь. Когда услышала музыку, уже поняла, что это будет классная программа. Особенно, когда Саша исполняет пять четверных. Низкий поклон ей за трудолюбие», — сказала Туктамышева.

Трусова взяла бронзовую медаль в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме. Также она является бронзовым призером чемпионата Европы — 2020, бронзовым призером финала Гран-при 2019 года, серебряным призером (2019) и двукратной обладательницей бронзовых медалей чемпионата России (2020 и 2021). Фигуристка стала второй в истории двукратной чемпионкой мира среди юниоров (2018, 2019).