Федун встретился с болельщиками «Спартака» после матча с «Химками»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун намерен встретился с болельщиками команды после матча седьмого тура чемпионата России против «Химок». Об этом заявил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

«Председатель совета директоров «Спартак» Леонид Федун встретился с группой болельщиков — владельцев абонементов в ложи «Открытие Банк Арены». Встреча прошла по инициативе болельщиков», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

Глава пресс-службы «Спартака» отметил, что беседа, в которой также приняли участие генеральный директор Евгений Мележиков, руководители коммерческого и маркетингового блока и некоторые футболисты, продлилась больше часа.

«Клуб планирует делать встречи с этой и другими категориями болельщиков регулярными», — добавил Зеленов.

После семи туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набравший десять очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице. В следующем туре красно-белые в выездной встрече сыграют со столичным ЦСКА.

Ранее «Спартак» попросил в пять раз увеличить квоту на матч Лиги Европы с варшавской «Легией».