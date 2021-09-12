12 фанатов ЦСКА отправились на матч в Тулу на воздушном шаре

Болельщики московского ЦСКА выбрали оригинальный способ, чтобы отправиться поддержать команду в выездном матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом». В качестве средства передвижения фанаты использовали воздушный шар.

Видеозапись начала полета была опубликована в официальном Twitter болельщиков армейской команды. К корзине был прикреплен баннер «CSKA SUPPORT».

Московский ЦСКА сыграет с тульским «Арсеналом» в рамках седьмого тура чемпионата России. Встреча состоится 12 сентября и начнется в 14.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После шести туров армейский клуб занимает седьмую позицию в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе девять баллов. В этом поединке подопечным Василия Березуцкого не сможет помочь один из лидеров — защитник Марио Фернандес, который получил травму в расположении национальной сборной и может пропустить около двух месяцев.

Тульская команда после шести игр идет на предпоследнем, 15-м, месте, набрав всего четыре очка.