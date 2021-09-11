Губерниев одним словом охарактеризовал руководство украинского волейбола

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказался о чиновниках Федерации волейбола Украины (ФВУ), которые пообещали игрокам своей сборной 10 миллионов гривен за победу над национальной командой России в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

По его словам, все руководство украинского спорта вредит атлетам.

«У них в сборной играют хорошие ребята, а руководят ими настоящие м***** [чудаки]. Как в спортивном комитете, так и в других организациях сидят люди без головы. Они вредят спорту и всем украинским гражданам», — цитирует Губерниева «СЭ».

Напомним, что сборная России по волейболу в 1/8 финала ЧЕ-2021 обыграла Украину.

Игра завершилась в четырех сетах — со счетом 3:1 победу одержали подопечные Томаса Саммелвуо, которые в четвертьфинале сразятся с национальной командой Польши.