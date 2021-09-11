Опубликованы составы «Спартака» и «Химок» на матч 7-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы московского «Спартака» и подмосковных «Химок» на матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).



«Спартак»: Максименко, Мозес, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров, Понсе, Соболев, Промес.

«Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Филин, Трошечкин, Набиуллин, Дагерстоль, Глушаков, Боженов, Кухарчук, Адеми.

Матч «Спартак» — «Химки» пройдет в российской столице на стадионе «Открытие банк арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

После шести туров подопечные Руя Витории занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе семь очков.

Химчане расположились на 12-й строчке с шестью баллами.

Ранее сообщалось, что бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов рассказал, в чем на данный момент главная проблема столичного клуба.