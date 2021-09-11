Белорусская бегунья Тимановская подала документы на получение польского гражданства

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что подала документы на получение польского гражданства.

«Я уже подала документы. Мой план такой - как можно скорее выступать за Польшу», — цитирует спортсменку Welt am Sonntag.

На летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. 4 августа она прилетела в Польшу.

Ранее сообщалось, что еще одна белорусская спортсменка вслед за Тимановской получила польскую визу.