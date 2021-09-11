Экс-игрок «Спартака» Ловчев назвал отличие сборной Карпина от команды Черчесова

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, в чем отличие нынешней сборной России под руководством Валерия Карпина от команды, которую возглавлял Станислав Черчесов.

«Кардинальных изменений нет. Карпин всего два дня готовил команду к первому матчу. Единственное — старая команда уже насладилась успехом домашнего чемпионата мира 2018 года, когда их всех полюбили, и покатилась с горочки, так сказать.

А здесь Карпин собрал молодых ребят, смотивировал, и они носились. Но когда я видел, что они мяч друг другу суют, как кость собаке, понимал, что они нервничают», — приводит слова ветерана Sport24.

Напомним, Станислав Черчесов был отправлен в отставку 8 июля. Он возглавил сборную в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Под руководством Валерия Карпина национальная команда провела три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. В Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0) и обыграла Мальту (2:0), а также на выезде одержала победу над Кипром (2:0).

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