Месси побил рекорд Пеле

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси сделал дубль в матче отбора на ЧМ-2022 против Боливии и побил рекорд легендарного бразильского футболиста Пеле.

На счету аргентинца 78 голов в составе сборной Аргентины. Пеле смог отличиться на международном уровне 77 раз.

Для достижения рекорда Месси потребовалось 153 матча. Пеле забил 77 мячей за 91 встречу.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником «Барселоны». Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее Месси едва не сломали ногу в матче с национальной командой Венесуэлы в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2022.