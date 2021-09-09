Журова — о волейбольном матче Россия — Украина: может, не пожмут руки, как на Паралимпиаде

Депутат Государственной думы России, олимпийская чемпионка Светлана Журова поделилась мнением о попадании сборной России на Украину в 1/8 финала чемпионата Европы.

«Понятно, что после ситуации с Ярославой Магучих, когда она сфотографировалась с Марией Ласицкене, рекомендации украинским спортсменам немного поменяли риторику. Наверняка есть какой-то настрой, чтобы определенным образом вести себя по отношению к России во время или после матчей.

Как им кажется, это адекватно. Нам же кажется, что неадекватно. Может быть, они не пожмут друг другу руки в случае победы или проигрыша — какие-то нюансы могут быть. К сожалению, мы видели это на футболе, на Паралимпиаде у ряда спортсменов.

Неприятно то, что вряд ли все так считают. Но так как ты должен жить в этой стране и радикально настроенные болельщики могут устроить буллинг в соцсетях, никто этого не хочет. Никому не нужно давление со всех сторон, когда будут терроризировать за то, что пожал руку россиянину. Это ужасно. Сложно комментировать, потому что мы видим, как у ряда спортсменов это происходит. А если по-другому, то они оказываются объектом нападок. У них непростая ситуация», — сказала Журова «Газете.Ru».

Встреча пройдет 11 сентября в польском Гданьске. Начало в 18.30 по московскому времени.

Ранее чемпион Европы по волейболу Дмитрий Фомин высказался о противостоянии сборных России и Украины в 1/8 финала чемпионата Европы.