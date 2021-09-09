Хакеры вмешались в конфликт по срыву матча Бразилия — Аргентина

Сайт Национального агентства по надзору за здоровьем Бразилии был взломан. Об этом сообщает AS.

Хакеры опубликовали на сайт флаг Аргентины и добавили следующую запись: «Нас не поместили на карантин, чтобы обойти их серверы. Они и нас собираются выгнать?».

Напомним, матч между сборными Бразилии и Аргентины был остановлен на седьмой минуте после того, как представители Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) и полиция попытались задержать аргентинцев Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо из-за подозрений в фальсификации документов при пересечении границы.

В Бразилии из-за пандемии коронавируса действует запрет на въезд в страну лицам, которые в течение 14 последних дней посещали Великобританию, Индию или ЮАР. Четверо аргентинцев представляют клубы Английской премьер-лиги (АПЛ).

Ранее ФИФА завела дело в отношении Бразильской конфедерации футбола (CBF) и Ассоциации футбола Аргентины (AFA) из-за срыва матча Бразилия - Аргентина.