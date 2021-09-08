Соперником сборной России в 1/8 финала ЧЕ по волейболу станет Украина

Определился соперник сборной России на стадии 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд. Им станет сборная Украины.

Российская команда финишировала на втором месте в группе С, в матче 1/8 финала сыграет с командой Украины, занявшей третье место в секстете А.

Сегодня мужская сборная России по волейболу в матче пятого тура в группе С на чемпионате Европы — 2021 обыграла команду Северной Македонии со счетом 3:0 (25:15, 25:13, 25:18). После поражения в первом матче от Турции команда одержала четвертую победу подряд.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Подопечные Томаса Саммелвуо после этой победы обеспечили место не ниже третьего, но в итоге, после того как Финляндия обыграла Турцию со счетом 3:2, российская команда стала второй в своей группе.

Украина с тремя победами и двумя поражениями стала третьей в группе А.

Игра состоится в польском Гданьске 11 сентября.

Ранее сообщалось, что сборная России одержала четвертую победу подряд на ЧЕ по волейболу.