Сборная России одержала четвертую победу подряд на ЧЕ по волейболу

Мужская сборная России по волейболу в матче пятого тура в группе С на чемпионате Европы — 2021 обыграла команду Северной Македонии со счетом 3:0 (25:15, 25:13, 25:18). После поражения в первом матче от Турции команда одержала четвертую победу подряд.

Самым результативным в составе сборной России стал Кирилл Клец, принесший команде 15 очков.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Подопечные Томаса Саммелвуо не опустятся ниже третьей строчки и совсем скоро узнают своего соперника на стадии 1/8 финала. Пока российская команда занимает вторую строчку в таблице группы, но команда Турции в случае победы над хозяевами турнирами — финнами — обойдет россиян.

При определенном раскладе на стадии 1/8 финала российская сборная может сыграть с командой Украины. Это произойдет в том случае, если Россия сохранит за собой второе место в группе.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России одержала третью победу на чемпионате Европы по волейболу.