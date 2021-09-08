Карпин рассказал, какой футбол хочет видеть в исполнении сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал про то, на кого будет ориентироваться при нем национальная команда в плане выбора тактики.

«Ориентир для сборной России точно не «Ростов». Это и не Италия с Испанией — скорее, последняя тенденция европейского футбола. Нельзя говорить, что мы будем владеть мячом: другая команда может попросту не отдать. То, что мы хотели бы так играть — с высоким прессингом и в контроль мяча, — да. С теми же хорватами у нас получалось 15-20 минут, а после пришлось откатываться на свою половину поля. Это не потому, что мы хотели — нас заставили», — сказал Карпин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Под руководством Валерия Карпина национальная команда провела три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. В Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0) и обыграла Мальту (2:0), а также на выезде одержала победу над Кипром (2:0).

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Ранее Валерий Карпин рассказал, что его до сих пор не до конца отпустило после Мальты.