Тихонов: Губерниев близок к Паркинсону, его комментарии ненавидит вся страна

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, комментируя «Газете.Ru» уход Тины Канделаки с поста генерального продюсера «Матч ТВ», резко высказался о комментаторе Дмитрии Губерниеве.

«Если еще убрать Губерниева, то «Матч ТВ» повезет очень крупно. Уже не просто не любит, а ненавидит вся страна комментарии Губерниева. У меня впечатление, что он близок к Паркинсону. Из всех людей спорта высших достижений никто о нем не сказал доброго слова за все время, что он комментирует.

Вчера я смотрел теннисный матч. Как приятно: комментируют мужчина и женщина, все понятно. Они комментируют то, что происходит на экране, не лезут ни в нагрузки, ни в персоналии. А этот знает все – в футболе и везде. Ну балабол и болван!» — сказал Тихонов.

Напомним, после ухода Канделаки должность генерального продюсера «Матч ТВ» займет Александр Тащин, работающий на должности главного редактора телеканала.

Канделаки являлась генеральным продюсером «Матч ТВ» с момента запуска телеканала в 2015 году.

Ранее Тихонов прокомментировал победу сборной России по футболу над Кипром (2:0) в рамках отбора ЧМ-2022.