Президент «Барселоны»: Суперлига жива, УЕФА не может ничего сделать

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что проект Европейской Суперлиги еще жив.

«Проект Суперлиги жив. Три клуба остаются сильными. Все давление и попытки санкций ни к чему не привели. Многие клубы советуют нам продолжать, потому что им это тоже подходит. УЕФА не может ничего сделать, чтобы остановить продолжение проекта. Английские клубы, такие как «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», были движущей силой проекта, но они оказались под очень сильным давлением.

Да, мы могли представить проект лучше, но в действительности он подходит всем нам. Формат турнира будет самым привлекательным в мире и пойдет клубам на пользу», — приводит слова функционера Mundo Deportivo.

В ночь на 19 апреля о создании Суперлиги объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», однако в течение нескольких дней большинство клубов заявили о выходе из турнира.

«Барселона», «Реал» и «Ювентус» остались в Суперлиге. 25 мая УЕФА объявил о заведении дисциплинарных дел на эти клубы. По информации СМИ, оставшиеся в турнире команды могут быть отстранены от розыгрыша Лиги чемпионов.

Позднее министерство юстиции Швейцарии запретило УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) выносить санкции за Суперлигу до решения суда Европейского союза. Представители нового турнира обратились в суд ЕС из-за возможного нарушения правил конкуренции со стороны футбольных организаций.

9 июня УЕФА объявил, что разбирательство по делу «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» отложено до дальнейшего уведомления.

Ранее глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин раскритиковал создателей Суперлиги на генеральной ассамблее Ассоциации европейских клубов.