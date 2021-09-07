Губерниев назвал себя главным другом российского футбола

Журналист Дмитрий Губерниев высказался по поводу критики в адрес главного тренера сборной России Валерия Карпина, передает Sport24.

Губерниев отметил, что при любом исходе матча с Мальтой критики сборной России не успокоятся, ведь Карпин является возмутителем спокойствия, и это совершенно нормально, когда команду и тренера критикуют.

«А так, мы же помним, что есть друзья Черчесова, друзья Карпина, а есть друзья российского футбола. Главный друг российского футбола — это я. Я со всеми дружу, что не мешает мне объективно указывать на ошибки или подчеркивать достоинства», — отметил Губерниев.

Под руководством Валерия Карпина сборная России провела два матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. В Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), а на выезде одержала победу над Кипром.

7 сентября сборная России встретится с командой Мальты. Игра пройдет в Москве на «Открытие Арене». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 21.45 мск.

После пяти туров сборная России лидирует в таблице группы H, опережая Хорватию по дополнительным показателям.

Ранее депутат Государственной думы России Николай Валуев оценил матчи сборной России по футболу против Кипра и Хорватии.