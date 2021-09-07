ЦСКА включился в борьбу за игрока «Барселоны»

Футболист каталонской «Барселоны» Алекс Кольядо Лопес может перебраться в московский ЦСКА, передает Transfermarkt.

Отмечается, что красно-синие включились в борьбу за игрока после того, как сорвалась сделка по приобретению футболиста «Милана» Саму Кастильехо.

Стоимость трансфера Лопеса оценивается в €5 млн.

За молодежную команду «Барселоны» Кольядо выиграл Юношескую лигу УЕФА в сезоне-2017/18, обыграв «Челси» в финале. 4 мая 2019 года Алекс дебютировал за основную команду каталонцев в матче против «Сельты».

В чемпионате России армейцы занимают шестое место, набрав девять баллов.

В текущем сезоне испанской Ла Лиги каталонцы занимают четвертое место, набрав семь очков. В следующем туре сине-гранатовые сыграют против «Гранады». Встреча состоится 20 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что футболист Алекс Кольядо может перейти в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).