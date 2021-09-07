Черчесов сообщил о встрече с руководством своего бывшего клуба

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что президент варшавской «Легии» Дариуш Миодуски предложил ему встретиться в Москве на матче группового этапа Лиги Европы против «Спартака», который пройдет 15 сентября.

«В Австрии нахожусь уже несколько недель. Отдыхаем, а сегодня приехал посмотреть на работу своих австрийских коллег на стадион в Инсбруке. В нашу столицу собираюсь на матч Лиги Европы «Спартак» — «Легия». Мне позвонил владелец варшавского клуба, хочет встретиться, пообщаться. Поеду, посмотрю игру, повидаю старых друзей — тем более, есть такая возможность», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Черчесов возглавлял «Легию» с 2015 по 2016 год. Под его руководством клуб стал чемпионом Польши и завоевал Кубок страны.

Последним местом работы специалиста была сборная России, которую он тренировал с 2016 по 2021 год. За время его работы национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Ранее Черчесов рассказал, ведет ли он переговоры со «Спартаком».