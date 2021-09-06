Смолов рассказал, почему Карпин разбирается в футболе

Игрок сборной России по футболу Федор Смолов поделился эмоциями от вызова в национальную команду на сентябрьские матчи, передает «Чемпионат.com».

«Что касается моего отсутствия на чемпионате Европы, то я не вижу смысла возвращаться в прошлое. И от меня не все зависело. Уже говорил, что рад вернуться в сборную — спасибо Георгиевичу, разбирается», — сказал Смолов.

Матч со сборной Мальты состоится 7 сентября в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена». Стартовый свисток для команд прозвучит в 21.45 (мск).

После пяти туров сборная России лидирует в таблице группы H, опережая Хорватию по дополнительным показателям.

В сентябрьских матчах россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0) и обыграли национальную команду Кипра (2:0).

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал появление форварда Федора Смолова на пресс-конференции перед отборочным матчем к чемпионату мира 2022 года против Мальты.