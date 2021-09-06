Экс-футболист «ПСЖ» умер после 39 лет в коме

Бывший футболист «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Жан-Пьер Адамс умер в возрасте 73 лет, из которых 39 он провел в коме.

Адамс был объявлен мертвым 6 сентября в университетской больнице Нима.

Бывший игрок находился в коме с 1982 года из-за ошибки при проведении анестезии. 17 марта 1982 года Адамс, уже завершивший к тому времени карьеру, лег на операцию, чтобы сделать операцию на коленном сухожилии.

Из-за врачебной ошибки спортсмен впал в кому. Его супруга отказалась от эвтаназии, и Адамс пробыл в коме до 6 сентября 2021 года.

Француз выступал за «Ниццу» и «ПСЖ». Сыграл в 22 матчах за национальную сборную Франции.

Ранее сообщалось, что бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге умер в возрасте 79 лет.

Рогге был избран главой МОК в 2001 году, став преемником Хуана-Антонио Самаранча и руководил организацией до 2013 года. После завершения работы в МОК стал почетным президентом. Именно Рогге объявил о том, что 22-е зимние Олимпийские игры пройдут в Сочи.