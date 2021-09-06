Экс-игрок сборной России допустил, что срыв матча Бразилия – Аргентина — это провокация

Бывший защитник московского «Динамо» и сборной России Александр Точилин прокомментировал скандал и остановку матча Бразилия – Аргентина в рамках отбора к чемпионату мира – 2022.

«То, что произошло, — вопиющий случай. У полиции было предостаточно времени до игры разобраться с нарушителями карантина. Я не являюсь участником событий, мне тяжело говорить, что мотивировало их действовать, когда уже игра началась. Но это резонанс, и, конечно, неоднозначная ситуация.

Возможно, это даже определенная провокация была. Это все могло решиться намного раньше. Все это очень странно, но, видимо, кому-то это было нужно. Кому – думаю, в ближайшее время мы все узнаем», — сказал Точилин «Газете.Ru».

Напомним, что правительство Бразилии до игры хотело депортировать из страны четырех футболистов Аргентины из-за того, что они были заподозрены в нарушении при пересечении границы государства.

Дело в том, что Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Кристиан Ромеро и Ло Чельсо выступают за английские клубы. Они должны были пройти двухнедельный карантин, но не сделали этого. Полиция Бразилии хотела задержать спортсменов, приехав к ним в отель, но они уже выехали на матч.

Игроки сборной Аргентины покинули поле при счете 0:0, опасаясь ареста спортсменов. Футболисты аргентинской команды устроили словесную перепалку с тренерским штабом соперника. Футболист Николас Отаменди оттолкнул помощника тренера сборной Бразилии Тите.

Ранее сообщалось, что бразильская полиция не будет расследовать нарушение игроками Аргентины санитарных норм.