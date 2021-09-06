Форвард «Локомотива» может задержаться в Гвинее из-за госпереворота

Футболист «Локомотива» Франсуа Камано может не вернуться в Москву вовремя из-за вооруженного переворота в Гвинее. Об этом сообщает «Чемпионат».

Нападающий был вызван в расположение сборной на матч отбора на ЧМ-2022. Однако, накануне в Гвинее случился вооруженный переворот. Сообщалось, что вооруженная группа взяла в заложники президента, приостановила действие конституции и заблокировала все возможности въезда и выезда в страну в течение недели.

В связи с этим, матч между сборными Гвинеи и Марокко, который должен был состояться 6 сентября.

Ранее мятежники заявили, что захваченный ими президент Гвинеи Альф Конде не пострадал, и ему ничто не угрожает.

Из Конакри с раннего утра 5 сентября сообщалось об интенсивной стрельбе около президентского дворца.

По данным местной прессы, силы специального назначения предприняли попытку государственного переворота — вступили в столкновение с охраной президента. Мятежников возглавляет полковник Мамади Думбуя, который ранее проходил службу во французском Иностранном легионе.