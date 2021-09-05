Дворкович оценил дебют Карпина в сборной России

Экс-председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года и бывший вице-премьер Аркадий Дворкович высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

«Хорошая игра сборной, заметна тренерская работа Карпина, прибавляем с каждым матчем. Однако нужно учитывать, что и уровень соперников разный. Была заметна физическая усталость, но это связано с индивидуальными особенностями футболистов сборной», — заявил Дворкович «РБК-Спорт».

Бывший вице-премьер отметил, что у России есть хорошие шансы выйти на чемпионат мира.

Национальная команда обыграла Кипр в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0. В составе победителей отличились Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов. Федор Смолов отметился двумя результативными передачами. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После пяти туров сборная России лидирует в таблице группы H, опережая Хорватию по дополнительным показателям.

В следующем матче российская команда встретится со сборной Мальты. Матч пройдет 7 сентября в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена».

Ранее Дворкович назвал главное отличие команды Карпина от сборной Черчесова.