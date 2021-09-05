Экс-голкипер «Кьево» рассказал, как Роналду нарушил обещание

Бывший вратарь «Кьево» из Вероны Стефано Соррентино рассказал, что в 2019 году португальский экс-нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду нарушил обещание. Еще до игры Соррентино договорился об обмене футболками с форвардом.

«Мы договорились обменяться футболками, но после нереализованного пенальти он очень разозлился. В туннеле мы встретились, он пожал мне руку и поздравил, но у него было недовольное лицо, и он не отдал мне свою футболку», — приводит слова спортсмена Sky Sports.

Тот нереализованный пенальти был первым для Роналду после переезда в итальянский клуб.

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

С 2018 года форвард выступал за туринский «Ювентус». Он принял участие в 133 играх во всех турнирах, в которых забил 101 мяч.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду прилетел в Манчестер.