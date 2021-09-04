Карпин заявил, что ему не понравилось качество игры с Кипром

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин подвел итоги отборочного матча к чемпионату мира по футболу против Кипра, передает «Чемпионат.com».

«Итог матча — три очка, приемлемый результат. Игра, мягко говоря, не порадовала, за исключением первых 15 минут. То, что потом было до 60-й минуты — плюс-минус, после нее — очень плохо. Функциональное состояние не позволяло делать какие-то вещи», — сказал Карпин.

Россия победила со счетом 2:0.

В самом начале поединка счет в матче открыл Александр Ерохин. На 55-й минуте окончательный счет установил Рифат Жемалетдинов.

В своей отборочной группе подопечные Валерия Карпина занимают первое место, набрав десять очков. Киприоты располагаются на шестой строчке, имея в активе четыре балла.

В следующем туре россияне сыграют с Мальтой. Встреча состоится 7 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени. Кипр встретится со Словакией. Встреча состоится 7 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.