Экс-президент «Локомотива» назвал идеологической проблемой невызов Дзюбы в сборную

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус критично высказался о решении тренерского штаба Валерия Карпина не вызывать нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу в сборную России на матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2022 в сентябре, передает «Спорт-Экспресс».

По мнению экс-руководителя «железнодорожников», форвард столичного ЦСКА Антон Заболотный, который был вызван на сентябрьские поединки, по форме и подготовке уступает Дзюбе.

«Это какая-то идеологическая проблема, игровых я не вижу. Даже в той форме, в которой он сейчас находится, он сильнее Заболотного», — заявил Геркус.

Стоит отметить, что у Карпина и Дзюбы существовал давний конфликт, который начался еще в 2009 году — тогда форвард выступал за московский «Спартак», специалист возглавлял команду. Нападающий был обвинен в краже денег у одноклубника. Однако, когда Карпин стал тренером национальной команды, он провел встречи с футболистам сборной, в том числе и с Дзюбой. СМИ информировали, что все недопонимания между ними остались в прошлом.